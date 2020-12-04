بعد عطل فني... عودة العمل بشكل كامل في أرامكو السعودية في جازان

وأفادت شركة أرامكو السعودية بأنه بخصوص العطل الفني في محطة توزيع المشتقات البترولية في منطقة جازان، فإن فرق الصيانة التابعة للشركة نجحت فجر اليوم، في إعادة محطة التوزيع إلى العمل بشكلٍ طبيعي وكامل، واستئناف أعمال تحميل المشتقات البترولية لعملاء المحطة، حسبما ذكرت وكالة أنباء "واس".
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ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن أرامكو أن "فرقها الفنية تعمل على مدار الساعة لإصلاح العطل الفني في أسرع وقت ممكن، وتوفير المشتقات البترولية التي تحتاجها منطقة جازان من المحطة بلا انقطاع".
وأشارت شركة النفط الوطنية العملاقة إلى أن إمدادات المشتقات البترولية تعود بشكل تدريجي.
وأوضحت أن وزارة الطاقة عملت مع أرامكو السعودية، بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، لضمان تلبية الطلب على المشتقات البترولية في منطقة جازان.
وقبل نحو أسبوع أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيون) أن "القوة الصاروخية اليمنية قصفت محطة توزيع أرامكو في جدة بصاروخ مجنح نوع قدس2 يعلن عنه للمرة الأولى".
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