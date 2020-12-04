أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، أن المملكة تنظر ببالغ التقدير لجهود دولة الكويت لتقريب وجهات النظر فيما يتعلق بالأزمة الخليجية.
ووجه وزير الخارجية الشكر للمساعي الأمريكية في هذا الصدد، مؤكدًا أن المملكة تتطلع لأن تتكلل تلك المساعي بالنجاح لما فيه مصلحة المنطقة وخيرها.
وكانت الكويت قد أعلنت اليوم الجمعة، أن هناك مساعي من جانبها برفقة الولايات المتحدة الأمريكية لحل الأزمة الخليجية الممتدة منذ 3 أعوام.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية: نقدر جهود الكويت ومساعي أمريكا حيال الأزمة الخليجية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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