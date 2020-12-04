الجار الله: توصلنا إلى اتفاق نهائي للأزمة الخليجية

وقال الجار الله في تصريحات لشبكة "الشرق للأخبار"، "إن الخلاف الخليجي طوي، وتم التوصل إلى اتفاق نهائي برعاية كويتية أمريكية".

وأشار الجار الله إلى أن "خطوات ما بعد اتفاق إنهاء الخلاف الخليجي ستكون مدروسة ومحسوبة بشكل جيد".

وأوضح أن "جهود مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، جاريد كوشنر، ساهمت في حل الخلاف، وأن اتفاق الحل ستتبعه خطوات لبناء الثقة".

وأكد نائب وزير الخارجية على "وجود جهود كبيرة ومتواصلة من جميع أطراف الخلاف الخليجي لحل الأزمة".

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وفي كلمة بثها تلفزيون الكويت، اليوم الجمعة، قال الوزير الكويتي إن مباحثات مثمرة جرت خلال الفترة الماضية لحل الأزمة الخليجية المستمرة منذ 2017 بين قطر من ناحية والسعودية والإمارات والبحرين ومصر من ناحية أخرى.

واعتبر وزير الخارجية القطري في تغريدة على تويتر "بيان دولة الكويت خطوة مهمة نحو حل الأزمة الخليجية".

وسبق أن حاولت الكويت وكذلك سلطنة عمان بذل جهود وساطة لإنهاء الأزمة الخليجية، دون أن تكلل جهودهما بالنجاح.

وفي يونيو/حزيران 2017، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات السياسية والتجارية وروابط النقل مع قطر، متهمة إياها بـ"دعم الإرهاب"، وهو ما تنفيه الدوحة، التي اعتبرت أن الحظر المفروض عليها يهدف إلى النيل من سيادتها.