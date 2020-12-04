قرار عاجل من رئيس الوزراء العراقي بعد تسجيل صوتي مسرب أثار ضجة

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان إن "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وجه بتشكيل لجنة تحقيق على مستوى قيادة العمليات المشتركة، للتحقيق الفوري بالتسجيل الصوتي الذي نشر في التواصل الاجتماعي بشأن الاتصال المنسوب الى ممثل مِن الحشد الشعبي ورئيس أركان قيادة عمليات الأنبار".

ولجنة التحقيق تتكون من وزارة الدفاع الاستخبارات العسكرية والاستخبارات والأمن وأمن الحشد الشعبي.

وشدد الكاظمي، وفقا لبيان الخلية، على ضرورة "الوقوف على حقيقة الأمر والجهة التي سجلت الاتصال، وأسباب نشره الآن واتخاذ الإجراءات القانونية بمحاسبة المقصرين".

وفي التسجيل المسرب، أشار القائد في الحشد إلى أنه سيضع حرسا من الحشد قرب صور المهندس والحشد، وتوعد بالرد على أي شخص يقترب منها.

ويأتي التهديد على خلفية مساعٍ لإزالة صور ورايات الحشود العسكرية في المحافظة، واقتصارها على صور العلم العراقي، ضمن خطة تهدف إلى استعادة وجه المدينة المدني.