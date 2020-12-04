شكرا لقرائتكم خبر عن قوى الأمن الداخلي اللبناني تعتقل زياد تقى الدين بناء على طلب الإنتربول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وسائل إعلام لبنانية، إنه تم توقيف رجل الأعمال اللبناني الفرنسي زياد تقي الدين بناء على مذكرة من الإنتربول الدولي.

وقال وكالة الأنباء الفرنسية، إن "شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللبناني أوقفت تقي الدين، بناء على برقية وردت الى النيابة العامة التمييزية من الإنتربول تتضمن مذكرة توقيف، لكونه مطلوباً من السلطات الفرنسية لتورطه في عمليات فساد وتمويل حملة ساركوزي".

ويعتبر زياد تقى الدين (70 عاما) متهم بتقديم تمويل ليبي لحملة الانتخابات الرئاسية في فرنسا لعام 2007، وكذلك بالتواطؤ في فساد واستغلال النفوذ والتواطؤ في اختلاس أموال عامة.

وفي نوفمبر 2016، قال تقي الدين إنه قام بين نهاية 2006 وبداية 2007 بتسليم ساركوزي الذي كان وزيرا للداخلية حينذاك ومدير مكتبه كلود غيان، خمسة ملايين يورو.