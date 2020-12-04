شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تعلن شفاء 474 حالة مصابة بكورونا بإجمالى 139 ألفا و574 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الصحة الكويتى الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم الجمعة، شفاء 474 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التى تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 139 ألفا و574 حالة. وأضاف وزير الصحة الكويتي - في بيان صحفي - أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات ال474 من فيروس (كورونا)، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين، وكان وزير الصحة الكويتى الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أعلن أمس الخميس، شفاء 540 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 138 ألفا و674 حالة.

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