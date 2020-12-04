وزير يمني يتحدث عن أمور خطيرة كشفها "انفجار مخازن سلاح في مطار صنعاء"

ويقصد الإرياني ما نشرته مواقع موالية لدول التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية، في حين لم يصدر أي تعليق رسمي من جماعة "أنصار الله".

وقال الإرياني في سلسلة تغريدات إن "انفجار مخازن للسلاح في المطار يؤكد استغلال مليشيا الحوثي حرم المطار وتحويله إلى مخابئ للتدريب وتخزين وتطوير أسلحتها بإشراف خبراء خبراء حزب الله وإيران ومنطلق لشن هجماتها الإرهابية، واستمرارها في استخدام الأعيان المدنية للأغراض العسكرية وتعريض حياة المدنيين للخطر" على حد قوله.

وأضاف "هذه ليست الحادثة الأولى في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، سبق وانفجرت مخازن للسلاح في المنازل والمساجد والمدارس، وأشهرها حادثة انفجار أحد الهناجر المستخدمة كمعمل لتصنيع وتركيب أجزاء الأسلحة والصواريخ المهربة من إيران بجوار مدرسة للبنات بحي هبره، وراح ضحيته عدد من الأبرياء بينهم أطفال" بحسب تعبيره.

وتابع "تعتبر مليشيا الحوثي أن صمت المجتمع الدولي وتغاضيه عن هذه الممارسات وغيرها من الجرائم الإرهابية، ضوء أخضر لارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات التي يدفع ثمنها المدنيين، واتخاذهم دروعا بشرية لتنفيذ مخططاتها الإجرامية أشباعا لنزواتها التسلطية وقربانا لنظام الملالي في إيران" على حد قوله.

وكانت مواقع إخبارية نقلت عن مصادر يمنية في صنعاء، أن مطار صنعاء الدولي الواقع تحت سيطرة "أنصار الله"، شهد انفجارات عدة جراء تحويل الجماعة للمطار ومحيطه إلى ثكنة عسكرية ومخازن لمختلف الأسلحة النوعية.

وقال شهود في الأحياء المجاورة للمطار إن انفجارات متتابعة سمع دويها في أرجاء مختلفة من المدينة، وسط حالة من الذعر والهلع في أوساط السكان القريبين من مواقع الانفجارات.

وقالت قناة المسيرة التابعة للجماعة، إن طيران ما سمته "العدوان السعودي الأمريكي"، عاود اليوم الجمعة، استهدافه مطار صنعاء الدولي.

وذكرت القناة أن طيران التحالف شن خلال الأيام الماضية سلسلة غارات على مطار صنعاء الدولي مستهدفا مرافق المطار الجديد قيد الإنشاء.