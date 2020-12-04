وسط تصد فلسطيني.. مستوطن يضرم النيران داخل كنيسة الجثمانية بالقدس.. فيديو وصور 

وأفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الجمعة، بأن قوات الشرطة الإسرائيلية تمكنت من إنقاذ مستوطن من أيدي الفلسطينيين بعد محاولته إحراق كنيسة الجثمانية بالقدس.

وذكر الموقع الإلكتروني العبري "مفزاك لايف"، أن مستوطنا اقتحم الكنيسة، وسكب وقودا وحاول إضرام النيران في بعض المقاعد الموجودة، إلا أن أهالي المنطقة تدخلوا وأفشلوا محاولته، مضيفة أن قوات من الشرطة الإسرائيلية وصلت إلى المكان وأنقذت المستوطنين من أيدي الفلسطينيين.

وأكد الموقع انه تم اعتقال مشتبه به يبلغ من العمر 49 عاما، لاستجوابه بعد الاشتباه في قيامه بإضرام النار في الكنيسة، في وقت تضررت إحدى مقاعد الكنيسة جراء الحريق الذي لم يكتمل، في وقت تعرف حارس الكنيسة على المشتبه فيه، واعتقلته الشرطة، على الفور، بعدما أمسك به الفلسطينيون المقدسيون، من أبناء المنطقة.

وأوضح الموقع أن أطقم الإطفاء وصلت على الفور ونجحت في إطفاء الحريق داخل الكنيسة، مرجحا أن الحريق تم عمدا من قبل المستوطن الإسرائيلي.