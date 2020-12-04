صحيفة عبرية: اغتيال فخري زاده يحمل دلالة استراتيجية كبيرة لإسرائيل

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كتبت صحيفة "معاريف" العبرية، أن إسرائيل بات لديها اقتناع كبير بأن اغتيال فخري زاده يحمل دلالة استراتيجية كبيرة، كونه عالم نووي رفيع المستوى، ربما أكثر بكثير من الإجراءات الأخرى التي تم اتخاذها في السنوات الأخيرة بهدف وقف البرنامج النووي الإيراني.

ورغم عدم إشارة الصحيفة لتورط إسرائيل في اغتيال العالم النووي الإيراني، فإنها أوضحت أن جُل المتخصصين الإسرائيليين قد أكدوا، غير مرة، أن اغتيال فخري زاده، سيعمل على تأخير البرنامج النووي الإيراني لعدة سنوات، وهي النتيجة التي آلت إليهم عبر متابعتهم لشخصية العالم النووي الإيراني.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، التي أدت إلى فوز الرئيس الديمقراطي المنتخب، جو بايدن، قد دفعت للإسراع بعملية اغتيال فرخي زاده، لأنه بدخول بايدن البيت الأبيض، لكن يكون بمقدور هذا الفاعل أن يقوم بجريمته.

وفي سياق متصل، رفعت أجهزة الأمن الإسرائيلية مستوى التأهب في السفارات الإسرائيلية في جميع أنحاء العالم، في أعقاب اغتيال فخري زادة، الذي تتهم إيران، إسرائيل، بتنفيذه، فضلا عن التخوف من استهداف سياح إسرائيليين في دول الخليج، خاصة الإمارات والبحرين، اللتين وقعتا اتفاقيات تحالف وتطبيع علاقات مع إسرائيل.

وشيعت إيران، الاثنين، جثمان العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده، الذي تم اغتياله، الجمعة الماضي، بعد أن تم استهداف سيارته قرب العاصمة طهران، واتهمت الحكومة الإيرانية إسرائيل بتنفيذ عملية الاغتيال.