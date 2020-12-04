ملك الأردن يفاجئ دورية أمنية على طريق البحر الميت... فيديو

توقف ملك الأردن خلال مروه بدورية للأمن العام على طريق البحر الميت، لتفقد طاقمها والاطمئنان على القوات، بحسب وكالة "عمون" الأردنية.

ونقلت الوكالة عن طاقم الدورية، رسالة كتبوها للملك عبد الله الثاني، جاء فيها "إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، من جنودك الأوفياء في مديرية الأمن العام".

وتابع الطاقم "سيدي: عند توقفك للاطمئنان علينا، ألقيت في قلوبنا بشائر الفرحة والأمل، حتى نسينا من دفء ابتسامتك وطيب محياك كل تعب أو برد أو سهر. شكرا لك سيدي من أعماق قلوبنا، فأنت من لا تنسى رفاقك في السلاح، متفقداً لهم، وسائلاً عن أحوالهم".

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وأضاف "سيدي: أنت قدوتنا وقائدنا ورائدنا، حفظك الله لنا. نعاهدك بأن نكون لوطننا كما كنت لنا، نحميه بقوة نستمدها من قوتك، ونخدم أهله بتواضع نستمده من تواضعك، وبروح وعزيمة وحب للوطن ولجلالتكم. باسمنا وباسم كافة زملائنا..شكرا لكم يا مولاي".

وقام الملك الأردني عبد الله الثاني، أول أمس الأربعاء، بزيارة تفقدية لمركز دفاع مدني شهداء البحر الميت، برفقة ولي عهده الأمير الحسين بن عبد الله الثاني.

وجاءت هذه الزيارة التفقدية، في إطار متابعة الملك عبد الله، لمشاريع البنية التحتية للجسور التي بدأ تنفيذها منذ سنتين بعد حادثة جسر زرقاء- ماعين، كما وقف على إجراءات السلامة العامة والتدابير الاحترازية المتخذة للتعامل مع أي ظرف طارئ.

وأكد الملك خلال هذه الزيارة، على أهمية إدامة عملية التطوير والتحديث لجميع مراكز الدفاع المدني، لتمكينها من مواكبة المستجدات والتعامل مع أي طارئ، وتقديم خدمات الإسعاف والإنقاذ بقدرة وكفاءة عاليتين.

وقدم بدوره تحية لرفاق السلاح جميعا وترحم على أرواح الشهداء، كما شكر جهود الدفاع المدني والأمن العام، قائلا "سيكونون جاهزين إن شاء الله لحماية أولادنا وبناتنا".