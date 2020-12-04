وبحسب بيان الوزارة، سيتم ذلك مساء اليوم الجمعة الموافق 4 ديسمبر في تمام الساعة 7:20 بتوقيت دبي. وأضاف البيان أن "وزيرة الهجرة المصرية نبيلة مكرم، وجهت الدعوة للمصريين بدولة الإمارات لحضور إضاءة برج خليفة بعلم مصر وشعار صندوق تحيا مصر احتفالا بتسجيله بموسوعة غينيس للأرقام القياسية". © Sputnik . Alexander Masaltseva وبحسب موقع بوابة "أخبار اليوم"، يأتي ذلك بعد نجاح صندوق تحيا مصر في تنظيم أكبر قافلة تبرع بالدواجن على مستوى العالم قوامها 2000 طن دواجن، وأكبر قافلة مواد غذائية قوامها 300 ألف صندوق مواد غذائية، بالإضافة إلى أكبر قافلة شاحنات مساعدات في العالم ليصبح صندوق تحيا مصر حاملا لـ 3 ألقاب عالمية بالموسوعة. وكان صندوق تحيا مصر قد نظم في نهاية شهر نوفمبر الماضي قافلة إنسانية هدفها توفير المواد الغذائية والملابس الشتوية والأغطية لمليون أسرة خلال فصل الشتاء، في تظاهرة ضخمة شارك فيها المئات من المتطوعين من الشباب لتوزيع القافلة على الأسر المستحقة في القرى الأكثر فقرا في مصر.

كانت هذه تفاصيل خبر احتفالا بتسجيل 3 أرقام قياسية في موسوعة غينيس... إضاءة برج خليفة بعلم مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.