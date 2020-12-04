وزير بريطانى يؤكد أهمية الإسراع فى تشكيل الحكومة اللبنانية وإجراء الإصلاحات

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الدولة البريطانى لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جيمس كليفرلى، أهمية الإسراع في تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة وضرورة إجراء الإصلاحات، لا سيما في ضوء الوضع الاقتصادى المتدهور الذى يشهده لبنان واستمرار انتشار وباء كورونا وتزايد أعداد الفئات المجتمعية الأكثر ضعفا، جاء ذلك في بيان للسفارة البريطانية في بيروت في ختام الزيارة التي أجراها الوزير جيمس كليفرلي إلى لبنان، مشيرة إلى أنه أنهى زيارته بعدما التقى عددا من المسئولين اللبنانيين حيث دعاهم إلى التحرك الفوري لإنقاذ لبنان من "كارثة اقتصادية شاملة".



وأضافت السفارة أن الوزير كليفرلى حث السياسيين اللبنانيين على تنفيذ إصلاحات عاجلة لمنع البلاد من الانزلاق أكثر في الأزمة الاقتصادية.



ونقل بيان السفارة البريطانية عن الوزير قوله: "ستستمر المملكة المتحدة والمجتمع الدولي في دعم الشعب اللبناني، بما في ذلك الفئات الأكثر ضعفا، لكن هذا وحده لا يكفي، وعلى القادة اللبنانيين التحرك الآن لإنقاذ لبنان من كارثة اقتصادية شاملة. إن شعب لبنان يستحق مستقبلا أفضل. المساءلة والشفافية وتحمل المسئولية أمور أساسية لنهوض لبنان من جديد".

وأكد أن بريطانيا تُثمن الشراكة مع القوات المسلحة اللبنانية وتقدر جهودها في الحفاظ على أمن الحدود، مشددا على أن الجيش اللبناني هو المدافع الشرعي الوحيد عن لبنان.



كان وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد التقى خلال زيارته بالرئيس اللبناني ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، ووزير الخارجية شربل وهبه، ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، وقائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، والبطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي.