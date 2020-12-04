شكرا لقرائتكم خبر عن ولى عهد البحرين يقود سيارة مكشوفة ويتبادل التحية مع المواطنين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولى عهد البحرين، في شريط فيديو نادر ، وهو يقود سيارة مكشوفة بدون حراسة ومعه أحد مرافقيه فى المقعد الآخر.

وتوقف ولى العهد البحريني بسيارته لتحية أحد المواطنين الذى بادله التحية والأمنيات بالتوفيق فى مهامه لحماية البلاد، ونشرت صحيفة "الأيام" البحرينية، مقطع الفيديو الذى لقى تفاعلا كبير على مواقع التواصل الاجتماعى.

وكانت صحيفة الأيام البحرينية قد ذكرت أنه جرى اتصال هاتفى بين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولى العهد رئيس الوزراء ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو.



ولى عهد البحرين يقود سيارة مفتوحة

ووفقا للصحيفة، عبّر رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال الاتصال، عن خالص تعازيه وصادق مواساته للملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد، وولى العهد رئيس الوزراء، بوفاة فقيد الوطن الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه الله.

وجرى استعراض مجالات التعاون الثنائي بين البلدين، فى إطار إعلان تأييد السلام بين البلدين، والدفع نحو أفق أوسع من التعاون فى مختلف المجالات، بما يعزز السلام والاستقرار فى المنطقة.

وفي وقت سابق، أصدر الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، أمر ملكى رقم (44) لسنة 2020، بتكليف ولي العهد نائب القائد الأعلى، الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة، برئاسة مجلس الوزراء.