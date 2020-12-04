المغرب يفكك خلية إرهابية خطيرة موالية لتنظيم "داعش"

وأفاد المكتب المركزي للأبحاث القضائية في المغرب، أن فرق مكافحة الإرهاب التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، "قد نفّذت عملية أمنية ناجحة أسفرت عن توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 21 و38 سنة، وتربط أحدهم علاقة عائلية بمقاتل بصفوف "داعش" بالمنطقة السورية العراقية"، بحسب "وكالة الأنباء" المغربية.

كما صرحت بأن "الأشخاص الذين جرى توقيفهم في عمليتين متزامنتين في نفس التوقيت، بايعوا تنظيم "داعش" الإرهابي ووثقوا ذلك في شريط فيديو يؤكد طابعهم الإجرامي".

وأضافت أن "المشتبه فيهم حرضوا خلال مبايعتهم للتنظيم الإرهابي على ارتكاب جنايات والقيام بعمليات إرهابية خطيرة تستهدف زعزعة أمن واستقرار البلاد".