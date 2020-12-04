عبر سياسة "الترهيب والترغيب"... وزير الدفاع الإسرائيلي يبعث رسالة تهديد إلى غزة

ونشر غانتس شريط فيديو جديد، علقت عليه هيئة البث الإسرائيلية "كان"، ظهر اليوم الجمعة، بأن الجيش الإسرائيلي مستعد لأية سيناريوهات أو عمليات عسكرية في قطاع غزة، وأنه إذا استمرت الاعتداءات الفلسطينية من القطاع، فإن أول المتضررين سيكونوا قادة الحركة، بشكل خاص.

وشدد غانتس على أن بلاده لديها الاستعداد لأي سيناريو أي كان، وخطط واسعة لمواجهة أي تهديد، وكل محاولة للمس بالسيادة الإسرائيلية والمواطنين الإسرائيليين، وبأن الرد سيكون قاسيا وحازما.

وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي أن بلاده تعمل مع هيئات دولية لتحسين الاقتصاد في قطاع غزة، وبأنه يدرس مشاريع مهمة لدفع الاقتصاد في القطاع، من بينها توسيع حركة التجارة ودخول عمال من القطاع إلى إسرائيل، والسماح بحركة التصدير من غزة إلى الخارج، ومساعدة قطاع الصناعة، وإقامة مناطق تجارية مشتركة.

وأفاد غانتس بأنه من بين الخطط المقترحة أيضا لتحسين الأوضاع في قطاع غزة، تحسين وتقوية قطاع الطاقة والمياه وتنمية التصدير الزراعي، شريطة وقف عملية التعاظم العسكري لحركة "حماس" وإطلاق النار تجاه إسرائيل، وكذلك إعادة الأسرى والمفقودين الإسرائيليين الأربعة المحتجزين لدى "حماس" في القطاع.