شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية تسجل 1968 إصابة جديدة بكورونا و17 وفاة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم الجمعة، تسجيل 1968 إصابة جديدة بفيروس كورونا و17 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وقالت الكيلة إن قطاع غزة سجل أعلى عدد من الإصابات الجديدة بواقع 788 حالة.
وتفرض الحكومة الفلسطينية اليوم وغدا، إغلاقا شاملا في الضفة الغربية، وإغلاقا جزئيا من الأحد إلى الخميس يوميا من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحا لمواجهة انتشار الفيروس.
وتظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا منذ ظهور الجائحة في مارس الماضي بلغ 108301 إصابة تعافى منها 83018 وتوفي 891.
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