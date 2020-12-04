شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة أول صلاة جمعة في مساجد الإمارات بعد تعليق 8 أشهر بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد توقف استمر أكثر من ثمانية أشهر نتيجة تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كوفيد ـ 19، تستأنف اليوم صلاة الجمعة في مساجد الدولة بسعة 30 % من طاقتها مع السماح للصلاة خارج المسجد.وفق الإمارات اليوم.

وأعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف إعادة فتح المساجد لأداء صلاة الجمعة بدءاً من اليوم 4 ديسمبر، مع الاستمرار في تطبيق كافة الاجراءات والاشتراطات الوقائية والاحترازية لمنع نقل العدوى بين المصلين. وأكدت الهيئة على أهمية افتتاح المساجد قبل الخطبة بنصف ساعة وإغلاقها بعد أداء الصلاة بنصف ساعة، وألا تزيد الخطبة عن 10 دقائق، على أن يتم الوضوء في البيت، والسماح بالصلاة في باحات المساجد الخارجية، مع ضرورة ارتداء المصلين للكمامة عند الحضور لصلاة الجمعة ولكل صلاة.

ودعت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف كبار السن من المواطنين والمقيمين والأطفال والمرضى التزام الصلاة في المنازل خشية العدوى بالمرض. كما أكدت الهيئة على المصلين ضرورة إحضار سجادة خاصة للصلاة وعدم تركها في المسجد، ومحاولة تجنب لمس الأسطح المكشوفة ومقابض الأبواب أو السلام بالأيدي، والالتزام بالملصقات الإرشادية والتباعد الاجتماعي لمسافة مترين، وأداء السنن في المنزل والاقتصار على أداء الفريضة في المسجد، وكذلك القراءة من المصحف الشخصي أو الأجهزة الذكية، وتجنب الزحام في المساجد خاصة عند المداخل والمخارج.

وكانت الهيئة العامة للطوارئ والأزمات قد قررت إعادة فتح المساجد لصلاة الجمعة اعتبارا من 4 ديسمبر بطاقة استيعابية تقدر بـ30%، والسماح بالصلاة في الساحات الخارجية للمساجد، مع نقل الخطبة بمكبرات الصوت، ومراعاة المسافة الآمنة للتباعد، وتنظيم حركة الدخول والخروج.