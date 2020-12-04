روسيا ترصد 33 خرقا لنظام وقف إطلاق النار فى سوريا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم /الجمعة/ أن الجانب الروسي في اللجنة الروسية-التركية المشتركة لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في سوريا رصد 33 خرقا لنظام وقف إطلاق النار خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت الوزارة ،في بيان لها بهذا الشأن تم نشره على موقعها الرسمي،:"رصد الجانب الروسي في اللجنة الروسية-التركية المشتركة لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في سوريا 33 خرقا في محافظات حلب (3) واللاذقية (11) وإدلب (14) وحماة (5)".. حسبما ذكرت وكالة أنباء /سبوتنيك/ الروسية.



وفي سياق متصل، قام مركز المصالحة بين أطراف النزاع ومراقبة تحركات اللاجئين والنازحين خلال الــ24 ساعة الأخيرة بتنفيذ عمليتين إنسانيتين، تم من خلالهما إيصال 440 سلة غذائية إلى أهالي قرية حامو بريف الحسكة، فيما تم إيصال 250 سلة غذائية إلى قرية مراط بريف دير الزور.