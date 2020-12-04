في مدينة بنغازي... النواب الليبي يدعو أعضاءه لحضور جلسة رسمية الاثنين المقبل

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وفي بيان حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، اليوم الجمعة، دعا مجلس النواب الليبي جميع أعضائه لحضور جلسة مهمة ليوم الاثنين المقبل، الموافق السابع من الشهر الجاري، لبحث التطورات الراهنة التي تمر بها ليبيا.

وأكد البيان أن المجلس يوجه دعوة للسادة الأعضاء لحضور الجلسة الرسمية التي ستعقد بمقر مجلس النواب الدستوري في مدينة بنغازي، في الثامن من الشهر الجاري، لمناقشة جدول أعمال المجلس وبحث التطورات الراهنة التي تمر بها ليبيا.

وفي سياق متصل، سبق أن أعلن مجلس النواب الليبي، الثلاثاء الماضي، عن تسلمه مقار السلطة التشريعية بمجمع قاعات "واقادوقو" في مدينة سرت.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، إن لجنة حصر واستلام المقار الخاصة بالسلطة التشريعية قامت بزيارة على مدى اليومين الماضيين لمدينة سرت، حيث التقت خلال الزيارة برئيس وأعضاء المجلس التسييري لبلدية سرت، ومدير أمن المديرية، وعدد من الضباط ومنتسبي المديرية.

والتقت اللجنة، أيضا، بمسؤولي الشركة العامة لخدمات المراكز الإدارية، ومدير مجمع قاعات واقادوقو. فيما أوضح بليحق في بيان له أن أعضاء اللجنة قاموا بزيارة ميدانية للمقار الخاصة بمجلس النواب، وعقب الزيارة أقيمت مراسم التسليم والاستلام بين لجنة حصر واستلام مقار السلطة التشريعية والشركة العامة لخدمات المراكز الإدارية.

وتوجه المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب بالشكر لأهالي مدينة سرت، ورئيس المجلس التسييري ومدير مديرية أمن سرت، والشركة العامة لخدمات المراكز الإدارية ومدير مجمع قاعات واقادوقو، شاكرا لهم حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.