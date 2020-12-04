العراق... وزارة التعليم تزف بشرى سارة لـ"ذوي الشهداء"

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وأفادت قناة "السومرية"، صباح اليوم الجمعة، بأن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعلنت عن إطلاق قناة التقديم إلى الدراسة المسائية لـ"ذوي الشهداء" للسنة الدراسية 2021/2020.

وأوضحت دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة أن التقديم يكون عبر بوابتها الإلكترونية، ومن خلال اتباع الخطوات الآتية:

- يقوم الطالب بإدخال بياناته الشخصية والدراسية، من خلال واجهة دخول الطلبة ووضع رقم سري.

- طباعة الاستمارة والتوجه إلى أقرب مديرية لمؤسسة الشهداء التابعة للمحافظة للمصادقة على معلومات "الشهيد".

- من حق الطالب التعديل على استمارة المعلومات، في حالة وجود خطأ قبل مصادقة مديرية مؤسسة الشهداء عليها.

- يدخل المتقدم للدراسة عبر البوابة الإلكترونية باستعمال كلمة المرور ويملأ خياراته (من واحد إلى عشرة اختيارات) ويحفظ الخيارات.

- بالنسبة لكليات وأقسام القبول المباشر - التربية البدنية والفنون الجميلة - يذهب الطالب لإجراء الاختبار في الكلية التي اختارها، وتقوم كليات القبول المباشر بإدخال درجات الاختبار للمتقدمين، حتى يتنافس المتقدمون لاحقا بعد احتساب درجة التنافس.

تقوم المديرية بالتصديق على استمارة الطالب وإرسالها إلى الفرع الرئيسي لمؤسسة الشهداء.

- تقوم مؤسسة الشهداء بالتصديق النهائي على البيانات المطلوبة.