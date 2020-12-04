3 حالات تنقل العامل من منشأة إلى أخرى دون موافقة صاحب العمل

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن الحالات التي يسمح فيها بنقل العامل من المنشأة دون موافقة صاحب العمل، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «الإقامة حقي منتهية، هل أقدر أنقل من غير موافقة الكفيل؟».
ورد الحساب الرسمي للعناية بالعملاء وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر موقع «تويتر» موضحًا: «يمكن نقل عامل من منشأة من دون موافقة صاحب العمل الحالي في الحالات التالية: إذا كانت رخصة وإقامة العامل منتهية، إن لم يتم دفع أجر العامل لثلاثة أشهر متتالية، إن ثبتت كيدية بلاغ تغيّب بحق العامل».
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