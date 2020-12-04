أعلن المتحدث الرسمي لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف تمكّنت صباح اليوم (الجمعة) من اعتراض وتدمير طائرة مفخخة بدون طيار أطلقت باتجاه المملكة. وأوضح المالكي أن الطائرة أطلقتها المـليشيا الحـوثية الإرهـابية المدعومة من إيران، بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

كانت هذه تفاصيل خبر التحالف يعترض ويدمر طائرة بدون طيار أطلقها الـحوثيون باتجاه المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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