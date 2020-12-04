شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. سقوط أمطار فى السعودية والكويت وغائم فى الامارات والبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة الخليج طقسا مضطربا، فمن المتوقع اليوم أن يستمر هطول أمطار رعدية فى السعودية، وفى الامارات الطقس صحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام أما فى البحرين فيتوقع أن يكون غائما جزئيا مع ضباب خفيف، وفى الكويت غائم جزئيا مع تساقط أمطار متفرقة .

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم استمرارية هطول الأمطار الرعدية على مناطق الرياض، القصيم، حائل والشرقية وتكون متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من تلك المناطق كذلك على منطقتى الجوف والحدود الشمالية كما لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، وماتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقتى مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل السواحل الجنوبية من منطقة مكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالى والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبى بسرعة 14-38كم ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 14-36 كم ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج .

الامارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام، ورطبا ليلاً وصباح السبت مع فرصة لتشكل الضباب والضباب الخفيف على المناطق الداخلية والساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، جنوبية غربية – شمالية غربية 15 - 25، تصل إلى 35 كم س.

ولفت المركز فى تقريره اليومى إلى أن الخليج العربى سيكون خفيف الموج إلى متوسط أحيانا، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:20 والثانى عند الساعة 04:49 الجزر الأول عند الساعة 08:02 والجزر الثانى عند الساعة 48: 21.

ونوه إلى أن بحر عمان سيكون خفيفا إلى متوسط الموج أحياناً، فيما سيحدث المد الأول عند 11:06 والثانى عند الساعة 00:53 والجزر الأول عند الساعة 17:52 والثانى عند الساعة 06:56 .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبو ظبى 29 19 90 50 دبــى 29 20 85 40 الشارقة 30 19 90 45 عجمان 29 19 85 40 أم القيوين 28 17 90 50 رأس الخيمة 27 16 85 45 الفجيرة 30 21 75 25 العين 31 19 60 25 ليوا 32 18 95 30 الرويس 28 17 95 35 السلع 29 16 90 35 دلما 28 21 85 60 طنب الكبرى 27 22 80 35 طنب الصغرى 27 22 80 35 أبو موسى 27 22 80 35

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات ان الطقس المتوقع لهذا اليوم، الجمعة، فى مملكة البحرين سيكون غائما جزئيا مع ضباب خفيف فى بعض المناطق عند البداية.

الرياح: شمالية بوجه عام من 5 إلى 10 عقد وتصل من 13 إلى 18 عقدة أحيانا.

ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين عند السواحل ومن 2 إلى 4 أقدام فى عرض البحر.

درجة الحرارة العظمى 27 درجة مئوية والصغرى 19 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية العظمى 95% والصغرى 40%.

الكويت

درجة الحرارة العظمى: 23 °ﻡ

نهارًا

غائم إلى غائم جزئيا والرياح شمالية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 08 - 40 كم ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق .

ليلًا

غائم جزئيا إلى غائم والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 08 - 40 كم ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق .