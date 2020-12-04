شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 142 إصابة بفيروس كورونا في موريتانيا.. والإجمالي يقفز لـ9005 حالات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل 142 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، ونقلت الإذاعة الموريتانية، عن بيان لوزارة الصحة أنه وبعد إجراء 1129 فحصا .
وأضاف المصدر أنه بذلك بلغ إجمالى الإصابات 9005، فيما وصل إجمالى حالات الشفاء 7985 حالة، ووصل إجمالى حالات الوفاة فى البلاد إلى 181 وفاة.
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