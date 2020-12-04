شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تعلن 28 وفاة و3529 مصابًا بفيروس كورونا فى المدارس منذ 15 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية التونسية، أن إجمالى عدد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد بالوسط المدرسي، بلغ 529 مصابًا، فيما بلغ إجمالى الوفيات 28 حالة، منذ 15 سبتمبر الماضي.

وأضافت الوزارة - فى بيان حول الوضع الوبائى فى المؤسسات التربوية - أنه تم تسجيل 1624 إصابة بين المدرسين، شفى منهم 1105 حالات، فيما بلغ إجمالى الإصابات بين التلاميذ 1497 إصابة، تماثل منهم 1069 للشفاء، كما تم تسجيل 319 إصابة تتوزع بين المشرفين والإداريين، شفى منهم 223 حالات، إضافة إلى 89 إصابة فى صفوف العمال، وتم شفاء 74 حالة من بينهم.