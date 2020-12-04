التحالف العربي: اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار أطلقتها "أنصار الله" باتجاه السعودية

وقال التلفزيون الرسمي السعودي إن التحالف اعترض ودمر اليوم الجمعة "طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه المملكة".

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي أن "قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم (الجمعة) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية".

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها الجماعة أواخر 2014.

وبالمقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات بدون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.