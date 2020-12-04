شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسواق والميادين.. تفعيل حملة «الصلاة نور» بمكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
وقف مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة فؤاد بن سعود العمري، ميدانياً على آلية تفعيل حملة (الصلاة نور) في الأسواق والميادين العامة بالمحافظة.
ودعا فؤاد العمري منسوبي الهيئة إلى تطبيق التعليمات المنظمة لخطة الفرع الميدانية والتوعوية والاستمرار في بذل المزيد وتسخير كافة الإمكانات والوسائل لتوعية المجتمع بمكانة الصلاة في الإسلام.
كما التقى مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة فؤاد بن سعود العمري بمحافظ رنية خالد بن حسن الرويس وشكره على دعمه وتعاونه في تفعيل الحملة في جميع الوسائل المتاحة في المحافظة.
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