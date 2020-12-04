شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: اختبارات الفصل الدراسي الأول لمدارس الكبار ستتم عن بعد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت المتحدث الرسمي باسم التعليم العام ابتسام الشهري، مساء الخميس، أن الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول لمدارس الكبار ستتم عن بعد.

وقالت الشهري، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: “تؤكد وزارة التعليم أن الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول لعام ١٤٤٢هـ لمدارس التعليم المستمر (تعليم الكبار)؛ ستكون عن بُعد لكافة المراحل الدراسية”.

وتابعت المتحدث الرسمي باسم التعليم العام أنه الاختبارات ستتم أيضا وفقاً لآلية أداء الاختبارات المعتمدة لطلاب وطالبات التعليم العام، والمعلنة مسبقاً.