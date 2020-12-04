شكرا لقرائتكم خبر عن نصيحة مهمة لمستخدمي نظام «iOS13.4».. حدث جهازك فوراً (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نصح عبدالله السبع المحرر التقني في صحيفة اندبندنت العربية، بتحديث هواتف أبل التي تعمل بنظام التشغيل “iOS13.4”.

وقال السبع، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “أي شخص يستخدم نظام iOS13.4 او أقل تأكد من إنك تحدث جهازك، هناك ثغرة تسمح للمخترق الوصول لبيانات حساسة للمستخدمين”.

وأضاف عبدالله السبع أن شركة أبل أغلقت هذه الثغرة في التحديثات الجديدة iOS13.5 و iOS14 لذلك حدث أفضل لك.