شكرا لقرائتكم خبر عن نصيحة مهمة لمستخدمي نظام «iOS13.4».. حدث جهازك فوراً (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نصح عبدالله السبع المحرر التقني في صحيفة اندبندنت العربية، بتحديث هواتف أبل التي تعمل بنظام التشغيل “iOS13.4”.
وقال السبع، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “أي شخص يستخدم نظام iOS13.4 او أقل تأكد من إنك تحدث جهازك، هناك ثغرة تسمح للمخترق الوصول لبيانات حساسة للمستخدمين”.
وأضاف عبدالله السبع أن شركة أبل أغلقت هذه الثغرة في التحديثات الجديدة iOS13.5 و iOS14 لذلك حدث أفضل لك.
كانت هذه تفاصيل خبر نصيحة مهمة لمستخدمي نظام «iOS13.4».. حدث جهازك فوراً (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.