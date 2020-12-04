شكرا لقرائتكم خبر عن 4434 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى المغرب و78 وفاة خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت وزارةالصحة المغربية، 4434 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، مقارنة مع 4346 فى اليوم السابق، ليرتفع العدد الإجمالى للإصابات إلى 368 ألفا و624 حالة منذ تسجيل أول إصابة فى المغرب فى مارس الماضي.

كما شهدت الساعات الأربع والعشرين الماضية تسجيل 78 وفاة جديدة ارتفاعا من 70 ، ليصل عدد الوفيات إلى 6063 إجمالا، وتعافى 4750 حالة إضافية لتبلغ أعداد المتعافين 318 ألفا و987.

ويستعد المغرب لبدء عمليات تطعيم ضد فيروس كورونا فى الأيام القليلة المقبلة، حيث سيتم تطعيم الطواقم الصحية ورجال الأمن والتعليم، ومن يعانون من أمراض مزمنة قبل تعميم التطعيم على باقى الفئات.