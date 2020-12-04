رئيس تونس يؤكد ضرورة ضمان حصول كافة البلدان بشكل منصف على لقاح كورونا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس التونسى، قيس سعيد، اليوم الخميس، ضرورة ضمان حصول كافة البلدان بشكل منصف على اللقاح ضد فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19) حين يتوفر، وقال سعيد - في كلمة ألقاها خلال النقاش العام للدورة الاستثنائية 31 الافتراضية للجمعية العامة للأمم المتحدة على مستوى رؤساء الدول والحكومات حول جائحة "كورونا" العالمية - "إن تونس تكبر الجهود التي تبذلها منظمة الأمم المتحدة ومختلف هياكلها من أجل مجابهة هذه الأزمة والتخفيف من آثارها المدمرة، وتجدد التأكيد على الحاجة الماسة لخطة تستجيب لمطالب الإنسانية جمعاء".

واعتبر أنه من الملح إعادة ترتيب أولويات التعاون الدولي، وتوفير الدعم المناسب بما يتماشى مع استحقاقات هذه المرحلة الاستثنائية ويتيح ضمان الأمن الغذائي ونظمه المستدامة وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي والتغطية الصحية الشاملة، والمساواة بين الجميع في إطار منظومة حقوق الإنسان.



وذكّر بأن تونس أكدت منذ انتشار فيروس كورونا المستجد، ضرورة تعزيز الجهود الدولية المتضافرة والمتضامنة والمتكاملة لمواجهة هذه الجائحة التي يستحيل على بلدان العالم التصدي لها بصفة فردية، مشيرًا إلى دعوة تونس، في هذا الإطار، إلى اعتماد مقاربة شاملة موحدة ومنسقة تأخذ بعين الاعتبار احتياجات جميع البلدان والشعوب.