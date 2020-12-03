شكرا لقرائتكم خبر عن في خطوتين.. طريقة إخفاء صورة النساء عبر تطبيق «توكلنا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف تطبيق توكلنا المعتمد من وزارة الصحة، عن خطوات إخفاء صورة النساء ومنعها من الظهور في التطبيق.

وأوضح التطبيق، في تغريد عبر حسابه في “تويتر”: ردًا على استفسار أحد المغردين، أنه يمكن للنساء إخفاء الصورة الشخصية من خلال خطوتين على النحو التالي:

– الذهاب إلى حسابي

– إلغاء تفعيل خاصية (إظهار الصورة الشخصية).

يذكر أن تطبيق توكلنا هو التطبيق الرسمي الذي تم اعتماده من قبل وزارة الصحة من أجل الحد من انتشار فايروس كورونا.

وتم تطوير تطبيق توكلنا من قبل المركز الوطني للمعلومات، حيث يقدم عدد كبير من المعلومات بشكل مباشر، ويساهم في الاكتشاف المبكر لحالات الاشتباه بالإصابة فيروس كورونا في حالة ظهور أعراض الإصابة، كما تم تفعيل التصاريح للمواطنين والمقيمين في المملكة للخروج في أوقات الحظر سابقاً قبل إلغاء المنع.

كما أنه بالإمكان من خلال التطبيق إنذار المواطنين من المناطق المعزولة أو الموبؤة بسبب تفشي فيروس كورونا فيه، ويمكن الحصول على المساعدة الطبية الضرورية لأي حالة اشتباه عند الإبلاغ عن هذه الحالات المشتبه بها.