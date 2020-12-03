شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الأرصاد يتوقع موجة ممطرة بعدة مناطق.. تبدأ غدًا وتستمر إلى الأحد (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقع الناطق باسم الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حسين القحطاني، موجة ممطرة في عدة مناطق غدًا الجمعة وتستمر حتى الأحد المقبل.
وقال القحطاني، إنه من المتوقع أن تتفاوت الأمطار من منطقة لأخرى، مضيفا أن الأمطار ستكون من متوسطة إلى غزيرة على معظم المناطق وشديدة الغزيرة على حفر الباطن والنعيرية والمناطق المحيطة بها.
وأضاف متحدث الأرصاد أن الأمطار ستهطل على المناطق الشمالية والوسطى والشرقية امتدادا إلى منطقة الرياض والقصيم من الغد، لافتا إلى أن المنطقة الجنوبية ستشهد تكون السحب على هذه المرتفعات.
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