وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن:" الاتصال تناول تبادل الرؤى والتقدير تجاه تطورات عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك".
وأوضح المتحدث في بيان على حسابه بموقع "فيسبوك"، أن الرئيسين تباحثا حول عدد من الموضوعات المرتبطة بالتعاون الثنائي بين مصر والولايات المتحدة.
وبحسب البيان، فقد أكد ترامب، على أهمية الشراكة المثمرة، ومحورية التفاهم المتبادل بين البلدين في تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
في المقابل أعرب السيسي عن تقديره لجهود وإسهامات الرئيس ترامب في ترسيخ علاقات الصداقة الممتدة بين البلدين.
كانت هذه تفاصيل خبر لماذا اتصل ترامب بالسيسي قبل رحيله عن البيت الأبيض بأسابيع وبماذا أخبره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.