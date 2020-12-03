"أنصار الله" تعلن نجاح صفقة تبادل أسرى جديدة مع الحكومة اليمنية

القاهرة - سبوتنيك. وقال رئيس لجنة الأسرى في جماعة "أنصار الله"، عبد القادر المرتضى، عبر حسابه على "تويتر"، إنه "تم تحرير 6 من أسرى الجيش واللجان الشعبية (في إشارة إلى مقاتلي الجماعة والقوات الموالية لها) بعملية تبادل في جبهة مأرِب".

وأضاف المرتضى بأن "عملية تبادل الأسرى تمت بوساطة محلية".

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وجاءت عملية تبادل الأسرى بعد أيام من إعلان جماعة "أنصار الله"، الاثنين الماضي، تحرير 4 من مقاتليها بصفقة تبادل مع الحكومة الشرعية، عبر مفاوضات محلية.

ومنتصف تشرين الثاني/ فبراير الماضي، أعلنت "أنصار الله" إرجاء الأمم المتحدة موعد جولة مفاوضات مع الحكومة الشرعية بشأن الأسرى، كان من المقرر انطلاقها في الـ 19 من الشهر ذاته في العاصمة الأردنية عمّان، إلى أجل غير مسمى.

ووفقاً للمسؤول عن ملف الأسرى في جماعة "أنصار الله"، عبد القادر المرتضى، فإن جولة المفاوضات المؤجلة "لتنفيذ الشق الثاني من اتفاق عمّان (بين أنصار الله والحكومة الشرعية في 16 شباط/ فبراير الماضي)، المتضمن تبادل 200 أسير من الجيش واللجان (مقاتلي الجماعة والقوات الموالية لها) مقابل 100 من الطرف الآخر (في إشارة إلى الحكومة الشرعية) وناصر منصور هادي (شقيق الرئيس اليمني أُسر إلى جانب وزير الدفاع السابق محمود الصبيحي في مارس/آذار 2015 في محافظة لحج)".

وفي 16 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن، تبادل الحكومة الشرعية وجماعة "أنصار الله"، 1056 أسيراً ومعتقلاً بينهم 15 سعودياً و4 سودانيين من قوات التحالف العربي، ضمن اتفاق سويسرا الذي توصل إليه الطرفان خلال الاجتماع الرابع للجنة الإشرافية المعنية بتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين، واحتضنته مدينة مونترو السويسرية لمدة أسبوع أواخر أيلول/ سبتمبر الماضي.

وتبادلت الحكومة الشرعية وجماعة "أنصار الله" في كانون الأول/ ديسمبر 2018، ضمن جولة مفاوضات ستوكهولم، قوائم بنحو 15 ألف أسير لدى الطرفين، ضمن آلية لتفعيل اتفاق تبادل الأسرى.