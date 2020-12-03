مصر... بيان رسمي بشأن الثعلب الذي أثار جدلا واسعا في البلاد

ونفت وزيرة البيئة المصرية، الدكتورة ياسمين فؤاد، ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إصدارها تصريح للصيد لأي من الأفراد أو الجهات لتصوير رحلة صيد للحيوانات البرية ببرنامج ريهام سعيد "صبايا الخير".

وشددت فؤاد في بيان رسمي أن الوزارة لا تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفة لنصوص القانون.

كما أكدت أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذا الأمر مع الجهات القانونية المختصة.

وأوضحت وزيرة البيئة المصرية أن القوانين والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية المعنية بصون التنوع البيولوجي المنضمة إليها مصر توفر معايير وضوابط صون والحفاظ على ثروات مصر الطبيعية.

ولفتت إلى أن قانون البيئة في المادة رقم 28 يحظر أي تعامل مع أي نوع مع الحياة البرية المصرية إلا بعد الحصول على تصريح من جهاز شؤون البيئة وذلك على النحو والتفصيل المبين في الملحق رقم 4 للقانون الذي يحدد الأنواع المحظور صيدها والمناطق التي يحظر فيها الصيد وكذلك الحالات التي يجوز فيها التصريح بالصيد.

وفيما أشارت الوزيرة إلى أن نوع الثعلب الذي ظهر في برنامج "صبايا الخير" من تقديم ريهام سعيد من الحيوانات واسعة الانتشار ولا يندرج ضمن قوائم الحيوانات المهددة بالانقراض على المستوى الوطني أو العالمي، فقد أكدت على أن تلك الفيديوهات المتداولة تنطوي على عدة مخالفات، أهمها صيد حيوان بري بدون تصريح واستخدام أدوات وطرق صيد محظورة لأنها تسبب الأذى للحيوانات، فضلا عن التعامل بطريقة غير إنسانية وانتهاك قوانين وأعراف الرفق بالحيوان.

واعتبرت الوزيرة الدكتور ياسمين فؤاد أن

بارتكاب المخالفات السابقة، فقد قدم البرنامج التلفزيوني رسالة خاطئة وغير مهنية للترويج لأعمال وتصرفات مخالفة للقانون.

وأشارت إلى أن الصيد غير القانوني والجائر يعد أحد أهم المهددات على ثروات مصر الطبيعية ويؤدي – مع غيره من المهددات – إلى فقدان العديد من الأنواع ومن مكونات التنوع البيولوجي وبالتالي إلحاق الخسارة برأس المال الطبيعي للدولة.

وأثارت ريهام سعيد غضب العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بعد عرض الحلقة الثانية من برنامجها "صبايا الخير" على فضائية "النهار" المصرية، والتي تضمنت قيامها برحلة برية لاصطياد الثعالب والذئاب.

ورصدت ريهام سعيد في الحلقة كيفية اصطياد الذئاب والثعالب، وربطها بطريقة محددة منعا للهرب، الأمر الذي أثار غضبا ضد مقدمة البرامج المصرية.

وستبحث لجنة الرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، يوم الأحد، أزمة حلقة برنامج ريهام سعيد عن الثعالب ونشاط صيد الحيوانات، بحسب ما صرح له مصدر مسؤول لموقع "مصراوي".

كما قامت شبكة قنوات "النهار" المصرية برفع الحلقة المثيرة للجدل من جميع قنواتها للتواصل الاجتماعي.

وتقدمت "النهار" كذلك باعتذار للمشاهدين، وأكدت أنها تأخذ بعين الاعتبار وتدعم حقوق الحيوانات لما لها من قيمة متأصلة في الحياة، أبرزها العيش دون قسوة ومعاناة، وحرصها كذلك على الدعوة لاتخاذ أي تدابير احترازية مرتبطة بحقوق الحيوانات، بهدف حمايتها وعدم ترويعها.

ولفت المصدر المسؤول إلى أن لجنة الرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ستضع أمامها قرار فضائية "النهار" بالاعتذار عن الحلقة ورفعها من جميع منصات "السوشيال ميديا" الخاصة بها، كما أنها ستقوم بتفريغ ثاني حلقات برنامج "صبايا الخير" ومشاهدتها ورصد ما بها من مخالفات، وسيتم اتخاذ القرار بشأنها في ضوء تلك المعطيات.

وفي أول رد منها على الجدل المثار بشأن حلقتها عن صيد الثعالب، اعتذرت ريهام سعيد عن مشهد صور اصطياد الحيوانات التي تسببت في أذى مشاعر جمهورها المتابعين، لافتة إلى أنها في النهاية ليست المسؤولة عن هذا المشهد.

وأكدت في رسالة مصورة لها على موقع "فيسبوك" أن فكرة تجارتها بالحيوانات وأنها إنسانة بلا رحمة غير حقيقية خاصة من الأشخاص المقربين منها الذين يعرفون مدى علاقتها وحبها للحيوانات.

يشار إلى أن ريهام سعيد تعرضت قبل عامين للإيقاف من قبل قناة "الحياة" المصرية ونقابة الإعلاميين المصريين، على خلفية تصريحاتها ضد مرضى السمنة ووصفها لهم بأنهم "عبء على أسرهم وعلى الدولة ويشوهون المنظر العام".

وقرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة، مكرم محمد أحمد، حظر ظهور الإعلامية ريهام سعيد عبر وسائل الإعلام "المرئية أو المسموعة" لمدة عام، قبل أن تعلن الإعلامية اعتزال العمل الإعلامي والفني على الإطلاق.

وبدأت ريهام سعيد مشوارها الإعلامي في عام 2003 من خلال تقديم برنامج "صبايا الخير" على فضائية "النهار" المصرية، والذي ناقشت من خلاله العديد من القضايا الاجتماعية المحلية، والتي سببت أزمات قضائية لها.