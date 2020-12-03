عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

اقتحم العشرات من عصابات المستوطنين بينهم طلبة معاهد يهودية، اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن 103 مستوطنين بينهم طلبة معاهد يهودية، اقتحموا الأقصى ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

واقتحم ستة من عناصر مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، المصليات المسقوفة في المسجد، ونفذوا جولة داخلها.