شاهد .. الأجواء العليلة تستقطب المتنزهين بشعيب مرخ

شهدت محافظة الزلفي، اليوم الخميس، أجواء عليلة رائعة، حيث رصدت صحيفة “الخليج” الإلكترونية، تكدس الزوار والمتنزهين من المحافظة والبلدات المجاورة لها؛ للاستمتاع بهذه الأجواء العليلة بمنطقة شعيب مرخ المعروفة بمناظرها الطبيعية الخلابة.

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