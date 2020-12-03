ثمار التطبيع...إسرائيل تتولى صيانة طائرات "طيران الخليج" البحرينية

ووفقا لوكالة "رويترز"، فإن الشركة الإسرائيلية قالت إنها سوف "تقدم حلولا فنية شاملة… تشمل خدمات ما قبل الإقلاع وما بعده، والصيانة اليومية والدعم في مواجهة أي مشاكل فنية."

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وقال المدير العام لمجموعة الصناعات الجوية في الشركة الإسرائيلية، يوسف ميلاميد، إنه يتوقع صفقات مماثلة مع شركات طيران أخرى في المنطقة، بعد أن أقامت إسرائيل علاقات مع البحرين والإمارات.

وأضافت الوكالة أنه تم توقيع اتفاق الصيانة بين الشركتين أثناء زيارة قام بها وفد بحريني بقيادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة إلى تل أبيب.

يذكر أن الشركة تقدم خدمات صيانة الطائرات لنحو 75 بالمئة من شركات الطيران التي تستخدم مطار بن غوريون.

هذا وأبرمت البحرين وإسرائيل علاقات رسمية في سبتمبر /أيلول الماضي، واتفقتا على السماح بأربع عشرة رحلة تجارية أسبوعيا بين المنامة ومطار بن غوريون قرب تل أبيب، لكن موعد البدء لم يُعلن بعد.