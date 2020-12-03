ووفقا لوكالة "رويترز"، فإن الشركة الإسرائيلية قالت إنها سوف "تقدم حلولا فنية شاملة… تشمل خدمات ما قبل الإقلاع وما بعده، والصيانة اليومية والدعم في مواجهة أي مشاكل فنية."
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وقال المدير العام لمجموعة الصناعات الجوية في الشركة الإسرائيلية، يوسف ميلاميد، إنه يتوقع صفقات مماثلة مع شركات طيران أخرى في المنطقة، بعد أن أقامت إسرائيل علاقات مع البحرين والإمارات.
يذكر أن الشركة تقدم خدمات صيانة الطائرات لنحو 75 بالمئة من شركات الطيران التي تستخدم مطار بن غوريون.
هذا وأبرمت البحرين وإسرائيل علاقات رسمية في سبتمبر /أيلول الماضي، واتفقتا على السماح بأربع عشرة رحلة تجارية أسبوعيا بين المنامة ومطار بن غوريون قرب تل أبيب، لكن موعد البدء لم يُعلن بعد.
كانت هذه تفاصيل خبر ثمار التطبيع...إسرائيل تتولى صيانة طائرات "طيران الخليج" البحرينية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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