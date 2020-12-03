وفاة مصري تكشف مفاجأة في منطقة أثرية

وسقط عبد الله السيد العدل داخل حفرة الرمال المتحركة أعلى منطقة "تل الربع" الأثرية، وعندما حاول زملاؤه الإمساك به ونجدته غاص فيها ولم يتمكنا من إنقاذه، بحسب صحيفة "المصري اليوم".
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
وذكر التقرير المبدئي للطب الشرعي عدم وجود شبهه جنائية في الوفاة، وأن سبب الوفاة الاختناق نتيجة الغرق وسط الرمال.
وأكد زميلا المتوفي أن تلك هي أول مرة يكتشفان فيها وجود رمال متحركة بمنطقة "تل الربع"، مشيرين إلى أنهما اعتادا تمشيط المنطقة خلال نوبات حراستهما، ولم يحذرهما أحد من وجود رمال متحركة، كما أنه لا توجد أي إرشادات تحذيرية بالمنطقة.
وتم تشييع جنازة حارس الأمن المصري، أمس الأربعاء، بمشاركة المئات من قرية منشأة السلام التابعة لمركز تمي الأمديد في محافظة الدقهلية، وسط بكاء هستيري من زوجته وأبنائه.
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