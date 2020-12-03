إعلام: البحرين تعتزم الاعتراف بمنتجات المستوطنات باعتبارها إسرائيلية

ونقل الإعلامي الإسرائيلي، باراك رافيد، عن الوزير البحريني أن بلاده تعتزم الاعتراف بمنتجات المستوطنات على أنها "منتجات إسرائيلية"، وأنه لا يرى، بصراحة، أي تمييز عن أي جزء أو أي مدينة أو أي منطقة تم تصنيعها أو مصدرها.

وأكد رافيد عبر تغريدات عدة له على حسابه الشخصي على "تويتر"، مساء اليوم الخميس، أن أقوال الوزير الزياني، جاءت على هامش زيارته لإسرائيل، التي بدأها، أمس الأربعاء، سيلتقي خلالها برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية غابي اشكنازي، والتجارة عمير بيرتس، والسياحة أوريت فركاش كوهين.

ودعا الوزير البحريني المواطنين الإسرائيليين إلى زيارة بلاده، وذلك بعد توقيع اتفاق السلام بين إسرائيل والبحرين في الخامس عشر من سبتمبر/أيلول الماضي، برعاية أمريكية.

يذكر أنه لم يسبق لأي دولة عربية أن تعاطت أو تعاملت مع بضائع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، على أنها إسرائيلية. في حين توسم الكثير من دول العالم، ومن ضمنها دول الاتحاد الأوروبي، البضائع المنتجة في المستوطنات، كي يكون واضحا أمام المستهلك مكان تصنيعها.