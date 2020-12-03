وأفادت وكالة "عمون" الإخبارية، أن إدارة البحث الجنائي في مديرية الأمن العام، تجري التحقيق بقضية نصب واحتيال بقيمة ملايين الدنانير في الزرقاء.
© AP Photo / Karim Kadim
ونقلت الوكالة عن مصدر قوله إن الواقعة هي قضية نصب واحتيال تمت لبيع قطعة أرض في القدس، لشخص من جنسية غير عربية.
وكشف أن المتهم الرئيسي في القضية زور شهادة وفاة لمالك قطعة الأرض وهويات شخصية للورثة، وجرى توقيع عقد بيع بحضور سمسار في الزرقاء.
وفوجئ الضحية عند توثيق العقد في السلطة الفلسطينية، أن مالك القطعة على قيد الحياة، وأن البيع باطل والأوراق والهويات مزورة.
وأكد المصدر أن المتهمين في القضية هاربون، والواقعة تمت قبل عدة أشهر، إلا أن انتشار فيروس كورونا وإغلاق الحدود وجسر الملك حسين منع السمسار من القدوم إلى الأردن حتى فتحت الحدود، حيث قام بتوكيل محام والذي بدوره تقدم بلائحة شكوى من المدعي العام إلى إدارة البحث الجنائي.
كانت هذه تفاصيل خبر بأوراق مزورة... بيع أرض في القدس بالملايين يحدث ضجة في الأردن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.