الشرطة السعودية تلقي القبض على مطلقي الأعيرة النارية في الهواء… فيديو

ذكر ذلك الحساب الرسمي للأمن العام السعودي على "تويتر"، مشيرا إلى انتشار مقطع فيديو متداول لشخص يطلق النار في الهواء ويتباهى بذلك بنشره على مواقع التواصل الاجتماعي أثناء مرافقته آخر داخل سيارة.

وفي تدوينة أخرى ذكرت صفحة الأمن العام السعودية أن الشرطة ألقت القبض على مواطن آخر نشر فيديو يقوم فيه بإطلاق النار في الهواء من بندقية آلية خلال استقباله لشخص آخر.

وقالت صحيفة "سبق" السعودية، إن مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أكد أنه تم القبض على صاحب مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذي ظهر فيه يطلق أعيرة نارية في الهواء أثناء استقبال شخص آخر.

وتابع: "قام الرجل بتوثيق فعله ونشره متباهيا بذلك ومعرضا حياة الحاضرين للخطر"، مضيفا: "قام بذلك في مخالفة للأنظمة والتعليمات المجرمة لهذا الفعل".

وأوضح: "تمكنت الجهات الأمنية من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الخامس من العمر، وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه قبل إحالته إلى النيابة العامة للتحقيق معه".