شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: زيادة الأجور لـ334 مليار جنيه وتراجع معدلات الفقر لأول مرة منذ 20 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، أنه لأول مرة منذ 20 عاما نشهد انخفاضا بمعدلات الفقر في مصر، وهذه أرقام جيدة ولكنها خطوة من ألف خطوة لتحقيق الهدف المنشود لوضع مصر في المكانة التي تستحقها.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لإعلان أهم نتائج بحث الدخل والانفاق اليوم.

وأشار الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء إلى زيادة مخصصات الأجور فى الموازنة العامة 2020-2021 إلى 334 مليار جنيه هذا العام.