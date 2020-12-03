شكرا لقرائتكم خبر عن «البريد» يطلق خدمة «مسبق الدفع» للأفراد ورواد الأعمال.. وهذه المزايا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

أطلقت مؤسسة البريد السعودي خدمة جديدة تضاف لقائمة الخدمات البريدية التي تقدمها لعملائها بمسمى خدمة “مسبق الدفع”، وهي عبارة عن منتج مسبق الدفع يحتوي على عدد 20 كوبون حتى 500 كوبون تخدم أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال والأسر المنتجة وكذلك الأفراد.

ويستطيع العميل الاستفادة من هذه الخدمة لإرسال الشحنات والطرود داخل المملكة، حيث يستطيع العميل الدخول لموقع البريد وإنشاء حساب خاص على “بريدي اون لاين” ليجد خدمة مسبقة الدفع في الصفحة الرئيسية، ومن ثم يتبع خطوات التسجيل ليستفيد من مزايا هذه الخدمة، ويمكنه السداد من خلال بطاقته الائتمانية أو مدى أو خصم من رصيد العميل عن طريق المحفظة الالكترونية في “بريدي اون لاين“.

وأوضحت المؤسسة أن الاوزان المتاحة لهذه الخدمة هي خمسة كيلو جرام، عشرة كيلو جرام وخمسة عشر كيلو جرام وعشرين كيلو جرام، مبينة أن الخدمة تقدم العديد من المزايا للعملاء من خلال مساعدتهم في أعمالهم وأهدافهم التجارية خاصة من ناحية اختصار الوقت في التوصيل بسرعة ودقة وتسليمها لمكان إقامة العميل إضافة الى القدرة على تحليل المبيعات بالاستعانة بتاريخ سجل الارساليات وهي خدمة بأسعار تنافسية ومنخفضة وبالإمكان من خلالها إضافة ميزة استلام الشحنات من مكان الإقامة إلى جانب سهولة طلبها الكترونياً والتحقق من العنوان الوطني للعميل مجاناً كما أن العملاء بإمكانهم شراء واستخدام هذا المنتج من خلال منصة بريدي اون لاينmy.sp.com.saأو من خلال تطبيق البريد السعودي.

وتأتي هذه الخدمة تعزيزا لاستراتيجية التحول في البريد السعودي وخططها في التوسع في الاعمال ليكون البريد السعودي الخيار اللوجستي الأول لجميع القطاعات وجميع شرائح العملاء كمشغل وطني يمتاز بالإمكانيات الضخمة التي جعلته مؤخرا الأهم في سوق الشحن على مستوى إقليم الشرق الأوسط.