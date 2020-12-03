شكرا لقرائتكم خبر عن «المحكمة الجزائية» تُصدر حكماً بالقتل بحق شخص قتل رجل أمن عمداً وعدواناً والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
أصدرت المحكمة الجزائية، اليوم الخميس، حكمًا بالقتل بحق شخص قتل رجل أمن عمدًا وعدوانًا.
كما أصدرت الجزائية حكماً بالسجن من 25 إلى 8 سنوات على 11 متهمًا بعد ثبوت إدانتهم بحيازة السلاح وتمويل الإرهاب، – وفقاً لـ”الإخبارية”-.
كانت هذه تفاصيل خبر «المحكمة الجزائية» تُصدر حكماً بالقتل بحق شخص قتل رجل أمن عمداً وعدواناً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.