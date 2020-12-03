ونشرت قناة "الإخبارية"، ظهر اليوم الخميس، تغريدة جديدة على حسابها الرسمي على "تويتر"، أوضحت من خلاله أن الحكم يقضي بقتل المدعى عليه الأول تعزيرا، ومعاقبة بقية المتهمين الـ 11 بالسجن لمدد متفاوتة.
وتضمن حكم المحكمة الجزائية المتخصصة ثبوت إدانة المدعى عليه الأول بقتل رجلي أمن عمدا وعدوانا، أثناء أدائهما واجبهما في حماية حدود المملكة، والحكم بقتله تعزيرا، وثبوت إدانة بقية المتهمين الـ11 بعدة تهم، منها حيازة السلاح وتمويل الإرهاب، وتشكيل والانضمام لخلية مسلحة للخروج إلى اليمن، والحكم عليهم بالسجن من 8 أعوام إلى 25 عاما.
وأدانت المحكمة السعودية المتهمين باستعمال وحيازة أسلحة نارية مع ذخائرها للإخلال بالأمن الداخلي، وتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية بنقل مبالغ مالية لدعم الخلية الإرهابية، وقيام المدعى عليه الثاني عشر بمحاولة تهريب عدة أشخاص من السعودية إلى اليمن.
وأكدت المحكمة أن المتهمين نقضوا ما سبق أن تعهدوا به عند الإفراج عنهم في قضاياهم السابقة.
كانت هذه تفاصيل خبر محكمة سعودية: المؤبد لقاتل رجلي أمن والسجن لـ11 متهما بالإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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