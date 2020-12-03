رسالة من سلطان عمان إلى الملك سلمان

ذكرت وكالة الأنباء العمانية، ظهر اليوم الخميس، أن السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، بعث برقية تعزية ومواساة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في وفاة الأميرة حصة بنت فيصل بن عبدالعزيز آل سعود.

سبق أن أعلن الديوان الملكي السعودي، صباح اليوم الخميس، وفاة الأميرة حصة بنت فيصل بن عبد العزيز آل سعود، اليوم، مشيرا إلى أنه سيتم الصلاة عليها اليوم في مدينة الرياض.

وذكرت ذلك وكالة الأنباء السعودية "واس"، مشيرة إلى أن ذلك جاء في بيان صادر عن الديوان الملكي السعودي.

ونشرت الوكالة نص البيان، الذي جاء فيه: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى الأميرة حصة بنت فيصل بن عبد العزيز آل سعود"، مضيفا: "سيصلى عليها - إن شاء الله - اليوم الخميس في مدينة الرياض".