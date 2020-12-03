"خان الأمانة ولا يمكن مسامحته"... أقوى اتهام إلى أردوغان بعد قراره بشأن قطر

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وقال داوود أوغلو، في مقطع فيديو نشره على "تويتر"، إن "أردوغان خان الأمانة"، على خلفية بيع 10% من بورصة إسطنبول إلى قطر، لإنقاذ الاقتصاد التركي، مطالبا إياه بالعودة إلى رشده، وذلك حسب صحيفة "زمان" التركية.

وتابع: "لا يمكنك العثور على غطاء لهذا الحطام يا سيد أردوغان، هذا البلد ليس البورصة الخاصة بك ولا السوق الخاصة بك، ولا متجرك، تركيا دولة يعيش بها أمة، أمة تتكون من الشرفاء".

وقال رئيس الوزراء التركي السابق، إنه "لا يمكن مسامحة أردوغان على ما فعل ولا أحد يستطيع أن ينجو من هذا الدمار الذي لحق بالبلاد من خلال طلب العفو والمغفرة، فأولئك الذين يضرون هذا البلد سيحاسبون"، مذكرا بكلمات أردوغان التي قال فيها: "يا إخواني، إذا أعطيت الأمان لشخص فإنك ستحاسبه عليها أليس كذلك؟، في إشارة إلى ضرورة محاسبة أردوغان".

وبعد أيام على زيارة أمير قطر تركيا، أعلن صندوق الثروة السيادي في تركيا، الاثنين الماضي، أنه باع 10 في المئة من أسهم بورصة إسطنبول إلى جهاز قطر للاستثمار مقابل 200 مليون دولار، مشيرا إلى أنه سيظل يحتفظ بحصة قدرها 80.6 في المئة من أسهم بورصة إسطنبول.