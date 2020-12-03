شكرا لقرائتكم خبر عن رئاسة الحرمين تخصص 32 بابا ومسارا لطواف ذوى الإعاقة فى المسجد الحرام.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى عددا من الخدمات للأشخاص ذوى الإعاقة، من بينها تخصيص مسارين فى صحن الطواف لهم، ولكبار السن خلال مراحل عودة العمرة، ومصلى خاص يقع بالدور الأول فى المسجد الحرام، و32 باباً مهيأين بمنحدرات ومزلقانات تسهل عليهم عملية الدخول والخروج من باحات المسجد الحرام، فضلا عن إدارة بمسمى الإدارة العامة لشؤون الأشخاص ذوى الإعاقة، نظراً لأهمية توفير أفضل الخدمات لهم.



ذوى الاعاقة فى المسجد الحرام

ونشر الحساب الرسمى لرئاسة شئون الحرمين على "تويتر"، مجموعة من الصور لتقديم الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا لكبار السن وذوى الاعاقة، فضلا عن خط سير العربات الكهربائية في المسارات المخصصة لذوى الاعاقة فى المسجد الحرام.



مسارات المعاقين فى المسجد الحرام



مسارات الطواف لذوى الاعاقة

وعن مصلى المعاقين، تم تخصيص المصلى بالدور الأول فى المسجد الحرام وإحاطته بأشرطة توضح خصوصية المصلى، وتضع الإدارة العامة لشئون الأشخاص ذوى الإعاقة موظفين ملمين بأساليب وآليات التعامل والتواصل الخاصة بهم، للتعامل معهم وتوزيع الكمامات والمعقمات وعبوات مياه زمزم المخصصة للاستخدام الواحد خلال تواجدهم، والتعاون مع رجال الأمن برصد الحالات التى يلاحظ عليها ارتفاع فى درجات الحرارة من خلال الكاميرات التى خصصتها الرئاسة العامة لقياس درجات حرارة زوار وقاصدى المسجد.

كذلك خصصت الرئاسة مسارين بالقرب من الكعبة المشرفة لفئة كبار السن والأشخاص ذوى الإعاقة فى صحن الطواف، الأول للعربات بطول (155) متر، يستوعب (45) عربة، وتستغرق عملية الطواف فيه من (10) إلى (15) دقيقة، و المسار الثانى بطول (145) متر، وهو الأقرب للكعبة، ويستوعب (50) شخصا ، خُصّص لكبار السن اللذين لا يحتاجون للعربات، وذلك تسهيلاً عليهم لصعوبة حركتهم.

كما يوجد داخل المسجد الحرام 32 بابا مهيأة بمنحدرات ومزلقانات تسهل عليهم عملية الدخول والخروج، كما يوجد أبواب مخصصة لا يستخدمها إلا ذوى الإعاقة وهي: (68، 74، 79، 84، 89، 90، 93، 94), وتمت تهيئة عدد من الجسور بالخدمات المناسبة وهى (جسر أجياد، جسر الشبيكة، جسر المروة، جسر الأرقم)، ومجموعة من السلالم الكهربائية والمصاعد والجسور المزودة برموز وعلامات واضحة لتسهيل حركتهم وتنقلهم، ودورات مياه مجهزة بكافة الأدوات التى تتناسب مع حالاتهم الجسدية.